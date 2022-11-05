Вместе делают кофе – идиллия: Арзамасова показала, как заботливо Авербух обращается с годовалым сыном дома

Лиза Арзамасова уже давно строит карьеру в кино. Она не скрывает, что до сих пор многие воспринимают ее как героиню сериала «Папины дочки». Хотя актриса давно выросла и теперь даже играет в театре. Она сыграла свадьбу с Ильей Авербухом. У пары подрастает годовалый сын Лев. Влюбленные часто путешествуют с наследниками.
На этот раз Лиза согласилась принять участие в «Ледниковом периоде». Она снова встала на коньки спустя годы. Артистка выступает с молодым чемпионом Никитой Кацалаповым, но муж ее во всем поддерживает.
А накануне Арзамасова провела время дома. Она была на кухне, когда Авербух стал там делать кофе с сыном. Он усадил малыша на руки и сначала поднес к полкам с кружками, а затем усадил на столешницу. Лев сам запустил капсулу с кофе в кофемашину и сварил маме чашку крепкого бодрящего напитка. Потом Илья подхватил его на руки, показав, как вырос его наследник.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Лиза была довольна семейной идиллией. Кадры умилили пользователей Сети. «Какой он замечательный папа», «Классные какие», «Ох, как повезло Льву! Просто купается в любви», «Вы позволяете ему все делать самостоятельно! Это так его развивает! Просто молодцы», «Растет он с космической скоростью», — стали писать подписчики.
Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети звезды