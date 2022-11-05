Вместе делают кофе – идиллия: Арзамасова показала, как заботливо Авербух обращается с годовалым сыном дома

А накануне Арзамасова провела время дома. Она была на кухне, когда Авербух стал там делать кофе с сыном. Он усадил малыша на руки и сначала поднес к полкам с кружками, а затем усадил на столешницу. Лев сам запустил капсулу с кофе в кофемашину и сварил маме чашку крепкого бодрящего напитка. Потом Илья подхватил его на руки, показав, как вырос его наследник.

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