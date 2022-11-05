«Мне жаль Россию»: Земфира пытается усидеть на двух стульях

Уехавшая из России певица Земфира ездит с гастролями по городам Европы. Ни один концерт артистки не обходится без красноречивых высказываний о сложной мировой ситуации.

В Лондоне со сцены Земфира поддержала Украину, но и о родине тоже высказалась.

«Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине. Но вместе с тем мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию», – заявила певица.

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Поклонники, тем временем, осудили артистку за попытку усидеть на двух стульях.