«Бывает, нет на хлеб»: Александр Песков пожаловался на безденежье

Известный пародист Александр Песков признался, что всеми финансами заведует его директор. Артист заявил, что часто у него нет денег даже на хлеб.
«У меня дома есть стаканчик, и директор там оставляет 1000 рублей на всякий случай. И я втихушку достаю оттуда», - заявил он в шоу «Секрет на миллион».
Песков также отметил, что пандемия негативно отразилась на его финансовом положении. Банк, к счастью, дал ему кредитные каникулы, иначе он мог остаться без квартиры.
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Еще артисту присылает деньги его мать.
«Зачем?» - удивилась Кудрявцева.
«Чтобы выжить», - заявил пародист.
Как выяснилось, Песков дает частные уроки, получая в месяц 10–15 тысяч.