В каких на самом деле условиях живет Александр Песков

Пародист Александр Песков живет в двухкомнатной квартире в Подмосковье, площадь жилья - 60 «квадратов». Приобрел недвижимость артист за 4 миллиона в ипотеку, до сих пор выплачивает кредит.

Ремонт Песков сделал в стиле дворцового шика: всюду картины в позолоченных рамках, люстры с подсвечниками.

«Мне нравится эпоха Людовика XIV. Наверное, я жил в те времена», - признался артист в шоу «Секрет на миллион».

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Песков живет с любимой кошкой Марией Александровной. С женой пародист развелся.