Красотка с косой: Кудрявцева запечатлела дочку в алом пуховом комбинезоне на руках у Ксенофонтовой

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что вела музыкальные премии, «Песню года», «Новую волну». В этом году блондинка отметила 51-летие.

Это осенью она снова активно снимается для ТВ. При этом порой телеведущая выходит в свет. А дома ее ждут дочка Мария и муж Игорь Макаров.