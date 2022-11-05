Красотка с косой: Кудрявцева запечатлела дочку в алом пуховом комбинезоне на руках у Ксенофонтовой

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что вела музыкальные премии, «Песню года», «Новую волну». В этом году блондинка отметила 51-летие.
Это осенью она снова активно снимается для ТВ. При этом порой телеведущая выходит в свет. А дома ее ждут дочка Мария и муж Игорь Макаров.
В последнее время Кудрявцева активно делится кадрами со съемок. На днях она встретилась с Мариной Федункив. А вот 5 ноября телеведущая посвятила день отдыху. Она решила сводить дочку на выставку.
На видео Лера засняла, как ее встретила актриса Елена Ксенофонтова, которая украшает новогодние елки. Именно этим экспонатам и была посвящена выставка. Мария была в трикотажном наряде и алом пуховом комбинезоне. Ей мама сделала косичку-колосок. Елена взяла ее на руки, чтобы показать елку, прикрученную к потолку. Каждое дерево украшено было в своей тематике.
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Сама Кудрявцева отметилась в спортивном костюме цвета хаки и пуховой черной жилетки. Лук дополняли кроссовки. Блондинка была в восторге от увиденного. Она и сама пользуется услугами Ксенофонтовой, когда нужно нарядить елку. А поклонники восхитились тем, как подросла Мария. Многие отмечают, что она похожа на маму.
Лера Кудрявцева с дочкой и Елена Ксенофонтова. Фото: соцсети звезды