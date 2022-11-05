Весит 39 кг: как выглядит изнеможенная дочь Пескова

Пародист Александр Песков редко общается со своей единственной дочкой Дарьей. Наследница артиста работает концертным администратором «Непосед» и ведет самостоятельную жизнь.
Девушка пришла в студию популярного шоу «Секрет на миллион». Ведущая проекта Лера Кудрявцева была в шоке от ее худобы.
«Сколько ты весишь, Даша?» - спросила Лера.
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«39 килограмм. Вообще я ем, просто у меня кость легкая», - удивила 36-летняя девушка.
Лера Кудрявцева предположила, что Даша страдает анорексией.
Дарья Пескова в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ