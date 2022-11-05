Била бывшего мужа и постоянно орала! Раскрыта постыдная правда о личной жизни Наргиз

Концертный директор Наталья Кузьмина знает о жестком характере Наргиз Закировой из первых рук. Она знакома с бывшим мужем артистки, итальянским певцом Филиппом Балзано.

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Кузьмина заверила, что экс-супруг с ужасом вспоминал о совместной жизни с Наргиз. По его словам, звезда была настоящим абьюзером.