Била бывшего мужа и постоянно орала! Раскрыта постыдная правда о личной жизни Наргиз

Концертный директор Наталья Кузьмина знает о жестком характере Наргиз Закировой из первых рук. Она знакома с бывшим мужем артистки, итальянским певцом Филиппом Балзано.
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Кузьмина заверила, что экс-супруг с ужасом вспоминал о совместной жизни с Наргиз. По его словам, звезда была настоящим абьюзером.
«Помню, как музыканты сидели в гримерке, а он нам рассказывал, как Наргиз, будучи с ним в браке, кричала на него и даже била! Она тогда пела в кабаках и говорила, что хочет попасть на большую сцену», — поделилась Наталья с PROZVEZD.
Стоит отметить, что Кузьмина стала не первой, кто рассказал о буйном нраве Закировой. Концертный директор Сергей Лавров признавался, что Наргиз не раз срывала выступления из-за похмелья и даже выпивала перед выходом на сцену.