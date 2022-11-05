Показала грудь без пуш-ап: Ольга Бузова в черном лифе со стразами блеснула фигурой в Дубае

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она уже не ведет шоу «Дом-2», но работает ад другими проектами. В этом году артистка дважды ездила в Африку. Она также дает концерты. В свои 36 лет звезда старается держать себя в форме и часто занимается спортом, но фанаты порой критикуют ее формы.
Телеведущая в этом году уже несколько раз ездила в Сочи. А теперь она решила покинуть Россию. Артистка оказалась в Дубае, где уже находятся Филипп Киркоров, Лолиты Милявская и другие селебрити.
На этот раз Ольга поделилась пляжными фото. Она облачилась в джинсовые мини-шорты. Телеведущая также надела купальнике. Она покрасовалась в черном лифе со стразами. Артистка засветила грудь без пуш-ап. При этом живот она втянула. Бузова в этом году уже не раз опровергала слухи о беременности. При этом в новой квартире она все обустраивает и для будущего малыша, которого мечтает завести.
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Поклонники стали разглядывать артистку. Многие осудили ее за использование фильтров. Она на этот раз также восхитила многих фанатов. «Ну тут словно на сцену собралась», «Грудь снова сдулась», «Живот как ни втягивай, не спрячешь», «Блондинка с животиком», «Ну такая ты не желанная, как ни стараешься», «Очень даже милая», — стали писать подписчики.