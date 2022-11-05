Показала грудь без пуш-ап: Ольга Бузова в черном лифе со стразами блеснула фигурой в Дубае

На этот раз Ольга поделилась пляжными фото. Она облачилась в джинсовые мини-шорты. Телеведущая также надела купальнике. Она покрасовалась в черном лифе со стразами. Артистка засветила грудь без пуш-ап. При этом живот она втянула. Бузова в этом году уже не раз опровергала слухи о беременности. При этом в новой квартире она все обустраивает и для будущего малыша, которого мечтает завести.

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