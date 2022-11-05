«Пять баллов»: Киркорова похвалили за оплеуху странам, запретившим въезд россиянам

Накануне Филипп Киркоров выступил на фестивале Parus в Дубае. Артист не только исполнил своих хиты, но и сделал заявление о странах, которые запретили въезд гражданам России. Он отметил, что в будущем таким государствам станет стыдно.
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Экс-депутат Роман Худяков похвалил поп-короля за смелый шаг. Он отметил, что не каждый певец сейчас рискнул бы так высказаться за границей.
«Кто из наших артистов за рубежом, скажите мне, позволил себе смелость со сцены поддержать Россию? Оплевывать, говорить гадости, как Земфира, — это пожалуйста. А сказать слова поддержки, назвав себя русским?» — написал Худяков в соцсети.
Роман отметил, что такие слова особенно важно было произнести на крупном мероприятии, куда приехала публика со всего мира.
«Молодец, Филипп! Это пять баллов! Это — поступок», — высказался политик.