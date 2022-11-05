«Пять баллов»: Киркорова похвалили за оплеуху странам, запретившим въезд россиянам

Накануне Филипп Киркоров выступил на фестивале Parus в Дубае. Артист не только исполнил своих хиты, но и сделал заявление о странах, которые запретили въезд гражданам России. Он отметил, что в будущем таким государствам станет стыдно.

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Экс-депутат Роман Худяков похвалил поп-короля за смелый шаг. Он отметил, что не каждый певец сейчас рискнул бы так высказаться за границей.