«Им будет стыдно»: Киркоров осудил страны, запретившие въезд россиянам

Накануне Филипп Киркоров выступил на фестивале Parus в Дубае. Артист не только исполнил своих хиты, но и сделал заявление о странах, которые запретили въезд гражданам России.

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Поп-король не стал бросаться громкими фразами, лаконично отметив, что готов простить государства, не принимающие россиян. Ролик с речью артиста опубликовала Алена Жигалова в своем Telegram-канале «Неопра, блин!».