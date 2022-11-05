«Какой плоский животик»: Анфиса Чехова в леопардовом купальнике обнажила свою фигуру «песочные часы»

Не так давно Анфиса снова уехала. На этот раз она выложила кадр, на котором предстала в леопардовом раздельном купальнике. Ведущая позировала с мокрыми волосами. Она выбрала бикини, которое корректирует фигуру. Чехова блеснула ложбинкой и плоским животом. Она приняла позу лотоса.

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