«Какой плоский животик»: Анфиса Чехова в леопардовом купальнике обнажила свою фигуру «песочные часы»

Анфиса Чехова является одной из самых известных телеведущих в России. Она стала звездой, когда вела передачу для взрослых. Теперь Анфиса ведет зачастую проекты о моде. В свои 44 года она может похвастаться моложавой внешностью. Фигура телеведущей постоянно оказывалась предметом обсуждений.
В последнее время Чехова часто путешествует. Она появляется на курортах в США и Европе. Телеведущая без стеснения делится кадрами с пляжа. Ранее она признавалась, что пользуется фотошопом, чтобы выглядеть привлекательнее.
Не так давно Анфиса снова уехала. На этот раз она выложила кадр, на котором предстала в леопардовом раздельном купальнике. Ведущая позировала с мокрыми волосами. Она выбрала бикини, которое корректирует фигуру. Чехова блеснула ложбинкой и плоским животом. Она приняла позу лотоса.
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Анфиса Чехова. Фото: соцсети звезды
Поклонников взбудоражили кадры. Многие отметили, что звезда постройнела. Она получила сотни комплиментов. «Богиня красоты! Афродита!», «Какая же у вас фантастическая фигура», «Выглядите бесподобно», «Ну какой плоский животик», «Постройнели», «Очень женственная! Формы шикарные», — стали писать подписчики.