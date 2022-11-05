«Организаторы боятся связываться с Фадеевым»: из-за чего рухнула карьера Наргиз

В свое время Максим Фадеев сделал из никому не известной Наргиз Закировой настоящую звезду. Увы, певица не отплатила продюсеру благодарностью. Их сотрудничество закончилось скандалом. Артистка лишилась возможности исполнять свои хиты.
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Недавно Наргиз и вовсе запретили въезд в Россию на 50 лет — до 2072 года. Сотрудники отдела пограничного контроля ФСБ московского аэропорта Домодедово не пропустили Закирову в страну.
По мнению концертного директора Сергея Лаврова, на этом ее карьера закончилась. В родном Узбекистане у певицы нет концертов.
«Узбекские организаторы боятся связываться с Фадеевым, который запретил ей исполнять свои хиты. А со своими песнями Наргиз никому не нужна: зрители не придут просто», — рассказал Лавров МК.
Сергей отметил, что с Наргиз просто невозможно работать. В свое время он предупреждал об этом другого экс-продюсера артистки Виктора Дробыша, однако тот решил рискнуть, о чем в итоге пожалел.
«Дробыш на меня обижался, когда начал с ней сотрудничать после Фадеева. Я ему говорил: "Виктор, ничего не получится. Ты не сможешь ее воскресить, она умерла". Дробыш обижался-обижался, а я оказался прав», — подытожил Лавров.