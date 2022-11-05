«Организаторы боятся связываться с Фадеевым»: из-за чего рухнула карьера Наргиз

В свое время Максим Фадеев сделал из никому не известной Наргиз Закировой настоящую звезду. Увы, певица не отплатила продюсеру благодарностью. Их сотрудничество закончилось скандалом. Артистка лишилась возможности исполнять свои хиты.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Недавно Наргиз и вовсе запретили въезд в Россию на 50 лет — до 2072 года. Сотрудники отдела пограничного контроля ФСБ московского аэропорта Домодедово не пропустили Закирову в страну.

По мнению концертного директора Сергея Лаврова, на этом ее карьера закончилась. В родном Узбекистане у певицы нет концертов.