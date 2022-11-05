Сразила наповал: Орбакайте в экстремальном мини-платье с пайетками блеснула бедрами на публике в Сочи

Кристина Орбакайте уже много лет строит карьеру на сцене. Она родилась в звездной семье и сразу пошла по стопам мамы Аллы Пугачевой. У артистки появилась своя армия поклонников. Себя Кристина называет актрисой, которая поет. Она регулярно снимается в кино, а также играет в театре. В этом году звезда почти не покидала Москву.
В последнее время Орбакайте много сил отдавала съемкам. Она также приняла участие в фотосессиях. Для одной из них певица кардинально преобразилась. Она стала брюнеткой с каре. Но на днях артистка отправилась на гастроли.
Теперь Кристина находится в Сочи. Там она успела не только отдохнуть, но и дать большой концерт. Накануне певица вышла на сцену в рамках своего шоу. Она сменила несколько образов. Для выхода в зал артистка облачилась в мини-платье с пайетками и вырезом. Лук дополнили черные сапоги. Она засветила свои изящные формы. Звезда пела и танцевала.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Публика пришла в восторг от того, как выглядит Орбакайте. Многие осыпали ее комплиментами. Артистка зажигательно выступила и даже спела несколько песен своей мамы. «Какая вы красотка», «Вдохновляете», «Такая своя», «От песен порой мурашки! Голос мамин», «Ну что за ножки», «Шикарная», — стали писать подписчики.