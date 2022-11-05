Сразила наповал: Орбакайте в экстремальном мини-платье с пайетками блеснула бедрами на публике в Сочи

Теперь Кристина находится в Сочи. Там она успела не только отдохнуть, но и дать большой концерт. Накануне певица вышла на сцену в рамках своего шоу. Она сменила несколько образов. Для выхода в зал артистка облачилась в мини-платье с пайетками и вырезом. Лук дополнили черные сапоги. Она засветила свои изящные формы. Звезда пела и танцевала.

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