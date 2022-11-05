«Кровь из глаз»: Кудрявцева боится за будущее четырехлетней дочки

Лера Кудрявцева пристально следит за последними мировыми тенденциями. Телеведущая не скрывает, что многие из них ее шокируют.
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Например, звезду привела в ужас презентация новой детской игрушки: беременного Кена. Лера не сдержала эмоций и опубликовала гневную речь в адрес американских создателей куклы Барби в своем Telegram.
«Ну не хочу я больше материться, но беременный Кен! Мама, что происходит! Ну совсем долбанулись, или как. Кровь из глаз просто», — высказалась Кудрявцева.
Ведущая шоу «Секрет на миллион» призналась, что из-за таких игрушек переживает за будущее своей четырехлетней дочки Маши.
«Я вот реально не хочу, чтобы моя дочь, которой сейчас четыре года, видела таких кукол. Тьфу-ты, прости Господи. Толерантные вы мои», — заявила Лера.