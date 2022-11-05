«Кровь из глаз»: Кудрявцева боится за будущее четырехлетней дочки

Лера Кудрявцева пристально следит за последними мировыми тенденциями. Телеведущая не скрывает, что многие из них ее шокируют.

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Например, звезду привела в ужас презентация новой детской игрушки: беременного Кена. Лера не сдержала эмоций и опубликовала гневную речь в адрес американских создателей куклы Барби в своем Telegram.