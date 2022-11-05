Пила виски литрами и требовала машину с кроватью: как Наргиз изводила своего директора

Наргиз Закирова. Фото: Global Look Press

Наргиз Закирова. Фото: Global Look Press

Певица частенько вела себя весьма непрофессионально.

Концертный директор Сергей Лавров занимался организацией выступлений Наргиз Закировой несколько лет. За это время она успела принести ему массу проблем. 

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Певица злоупотребляла алкоголем и без причины отменяла концерты, принося директору огромные убытки. Также Закирова изводила Лаврова своими капризами.

«Однажды она заявила, что не поедет на концерт, пока ей не предоставят автомобиль с кроватью. Это был не длительный переезд. Нужно было доехать из Москвы до Подольска! В кресле она ехать не хотела, требовала кровать. Плюс — выпивка», — рассказал Лавров МК.

Напомним, о работе с Наргиз нелестно отзывались и другие продюсеры. Например, Максим Фадеев. Композитор не стал делиться откровениями, лаконично назвав артистку вруньей.

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