Пила виски литрами и требовала машину с кроватью: как Наргиз изводила своего директора

Концертный директор Сергей Лавров занимался организацией выступлений Наргиз Закировой несколько лет. За это время она успела принести ему массу проблем.

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Певица злоупотребляла алкоголем и без причины отменяла концерты, принося директору огромные убытки. Также Закирова изводила Лаврова своими капризами.