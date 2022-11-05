Песков пожаловался, что дочь дает ему деньги в долг

Известный пародист Александр Песков пришел в студию популярного шоу «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой артист рассказал, что у него сложные отношения с единственной дочерью Дарьей.

Даше сейчас 36 лет. Она работает концертным администратором в «Непоседах». В юности мечтала стать певицей и даже работала на подтанцовке в группе «Тату», потом у Сергея Лазарева, но из-за отсутствия слуха карьеру на этом поприще не построила.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Она мне до сих пор деньги в долг дает!» - с обидой признался Песков.

Пародист также пожаловался, что ему не нравятся мужчины Дарьи. По его словам, девушка вечно выбирает не тех.