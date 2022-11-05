«На каждом концерте бухала»: Лавров с ужасом вспомнил о работе с Наргиз

Концертный директор Сергей Лавров проработал с Наргиз Закировой несколько лет. За это время она успела принести ему массу проблем.

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На сцене певица вела себя вполне профессионально, а вот во всем остальном буквально сводила его с ума. Например, звезда могла всю ночь веселиться и употреблять алкоголь, а наутро взять и отменить вечерний концерт.

Также Закирова частенько переносила выступления, не обращая внимания на убытки директора, который оплачивал аренду зала, аппаратуру и рекламу.