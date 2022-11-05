«Полгода будет вспоминать, как ее отругал Киркоров»: Миро подняла на смех Боню

На днях Виктория Боня поругалась с Филиппом Киркоровым. Экс-звезда «Дома-2» попыталась заступиться за Наргиз Закирову, которую поп-король назвал «уродиной», после чего тоже получила порцию оскорблений.

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По мнению Лены Миро, модель влезла в конфликт артистов для того, чтобы напомнить публике о себе.