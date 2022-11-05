«Не очень на это реагировал»: Барановская жертвовала карьерой ради Аршавина

Экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина – Юлия Барановская – рассказала, почему в браке всю себя посвящала семье и мужу.

Юлия Барановская известна как успешная телеведущая. Однако бывший муж Юлии долгое время не давал строить ей карьеру.

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