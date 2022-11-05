«Не очень на это реагировал»: Барановская жертвовала карьерой ради Аршавина

Экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина – Юлия Барановская – рассказала, почему в браке всю себя посвящала семье и мужу.
Юлия Барановская известна как успешная телеведущая. Однако бывший муж Юлии долгое время не давал строить ей карьеру.
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«Начиналось все с маленькой программы на радио. Но Андрей Сергеевич как-то не очень на это реагировал. Вообще тогда моей работой больше были семейная жизнь, материнство. И я с легкостью оставила ту радиопередачу и свою первую радиостанцию», – отметила Барановская.
«Я абсолютно телевизионный персонаж. Я видела, что Андрею это не нравится, и безболезненно отказывалась от таких карьерных предложений», — поделилась Барановская с Ug.ru.