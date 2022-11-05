«Хоть дыни силиконовые прикрыла»: экс-любовница Тимати снялась полностью голой

Комментируя кадр, пользователи разошлись во мнениях.

«Голой позировать — это перебор»; «Уже не знает, как привлечь к себе внимание»; «Фигура просто восторг! Горячо, но не пошло»; «Совсем совести нет! Хоть дыни силиконовые прикрыла»; «Какая кошечка»; «Не завидуйте! Катя идеально выглядит, может себе позволить позировать обнаженной», — написали они.