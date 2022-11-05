«Хоть дыни силиконовые прикрыла»: экс-любовница Тимати снялась полностью голой

Екатерина Сафарова много тренируется и гордится своим подтянутым телом. Модель частенько демонстрирует его в купальниках и нижнем белье.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
На новом фото красотка решила пойти дальше и снялась полностью обнаженной на пляже. Она присела на песок у воды, соблазнительно прикрыв грудь рукой.
Екатерина Сафарова. Фото: соцсети
Комментируя кадр, пользователи разошлись во мнениях.
«Голой позировать — это перебор»; «Уже не знает, как привлечь к себе внимание»; «Фигура просто восторг! Горячо, но не пошло»; «Совсем совести нет! Хоть дыни силиконовые прикрыла»; «Какая кошечка»; «Не завидуйте! Катя идеально выглядит, может себе позволить позировать обнаженной», — написали они.
Напомним, Сафарова прославилась благодаря шоу «Холостяк» с Тимати. Девушка стала победительницей проекта и закрутила роман с рэпером. Правда, после финала программы пара быстро рассталась.