«Хоть дыни силиконовые прикрыла»: экс-любовница Тимати снялась полностью голой

Тимати и Екатерина Сафарова. Фото: Global Look Press

Тимати и Екатерина Сафарова. Фото: Global Look Press

Екатерина Сафарова подразнила публику откровенным фото.

Екатерина Сафарова много тренируется и гордится своим подтянутым телом. Модель частенько демонстрирует его в купальниках и нижнем белье. 

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На новом фото красотка решила пойти дальше и снялась полностью обнаженной на пляже. Она присела на песок у воды, соблазнительно прикрыв грудь рукой.

Екатерина Сафарова. Фото: соцсети

Комментируя кадр, пользователи разошлись во мнениях. 

«Голой позировать — это перебор»; «Уже не знает, как привлечь к себе внимание»; «Фигура просто восторг! Горячо, но не пошло»; «Совсем совести нет! Хоть дыни силиконовые прикрыла»; «Какая кошечка»; «Не завидуйте! Катя идеально выглядит, может себе позволить позировать обнаженной», — написали они.

Напомним, Сафарова прославилась благодаря шоу «Холостяк» с Тимати. Девушка стала победительницей проекта и закрутила роман с рэпером. Правда, после финала программы пара быстро рассталась.

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