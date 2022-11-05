«За дураков всех держит»: Собчак впервые рассказала о жизни в Израиле

Так называемая журналистка Ксения Собчак выпустила ролик про жизнь в Израиле. Бывшая ведущая «Дома-2» рассказывает про безопасность в этой стране, об особенностях жизни, но о самом главном снова умалчивает.

Поклонники ждут, когда же она объяснит - почему врала полгода о получении гражданства Израиля. Но светская львица игнорирует эти вопросы, надеясь, что общество это забудет.

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