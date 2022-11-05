Не сдержала слез: Юлия Проскурякова поделилась подробностями тяжелого расставания

Певица Юлия Проскурякова рассказала, что пережила за последнее время.

Знаменитость призналась, что расставание со съемочной площадкой стало для нее маленькой трагедией.

Не так давно жена Игоря Николаева окончила ГИТИС по театральному направлению и уже успела сняться в кино.