Не сдержала слез: Юлия Проскурякова поделилась подробностями тяжелого расставания

Певица Юлия Проскурякова рассказала, что пережила за последнее время.
Знаменитость призналась, что расставание со съемочной площадкой стало для нее маленькой трагедией.
Не так давно жена Игоря Николаева окончила ГИТИС по театральному направлению и уже успела сняться в кино.
«Главная роль, замечательный режиссер, потрясающий оператор, любимые и яркие партнеры на площадке и слаженная профессиональная съемочная группа - это счастье для актера», – передают слова Юлии в kp.ru.
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Вот только начинающей актрисе тяжело далось расставание со съемочным процессом. Но поклонники уверены, Юлию ждут новые роли и проекты.