«Как мужик с огромным задом»: дочь Шукшиной показала накаченное тело в одних трусах

Анна Трегубенко. Фото: соцсети

Анна Трегубенко. Фото: соцсети

Анна Трегубенко позировала топлес.

За последние пару лет дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко изменилась до неузнаваемости. Некогда хрупкая девушка активно занялась спортом и стала обладательницей накачанного тела. 

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Звездная наследница прибывает в восторге от своих форм и частенько демонстрирует их поклонникам. На новом фото она запечатлелась топлес у зеркала, надев одни пестрые трусики и грубые черные ботинки.

«Любите себя», — лаконично высказалась Анна.

Анна Трегубенко. Фото: соцсети

Далеко не все пользователи оценили новые формы дочки Шукшиной.

«Не вижу в такой фигуре ничего красивого. Как мужик с огромным задом»; «Просто ужас. Зачем она это сделала с собой»; «Была миловидная девушка, а стала не пойми кем. Лет десять возраста себе прибавила с такой массой», — написали они.

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