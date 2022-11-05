«Как мужик с огромным задом»: дочь Шукшиной показала накаченное тело в одних трусах

За последние пару лет дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко изменилась до неузнаваемости. Некогда хрупкая девушка активно занялась спортом и стала обладательницей накачанного тела.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Звездная наследница прибывает в восторге от своих форм и частенько демонстрирует их поклонникам. На новом фото она запечатлелась топлес у зеркала, надев одни пестрые трусики и грубые черные ботинки.
«Любите себя», — лаконично высказалась Анна.
Анна Трегубенко. Фото: соцсети
Далеко не все пользователи оценили новые формы дочки Шукшиной.
«Не вижу в такой фигуре ничего красивого. Как мужик с огромным задом»; «Просто ужас. Зачем она это сделала с собой»; «Была миловидная девушка, а стала не пойми кем. Лет десять возраста себе прибавила с такой массой», — написали они.