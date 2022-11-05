«Как мужик с огромным задом»: дочь Шукшиной показала накаченное тело в одних трусах

Далеко не все пользователи оценили новые формы дочки Шукшиной.

«Не вижу в такой фигуре ничего красивого. Как мужик с огромным задом»; «Просто ужас. Зачем она это сделала с собой»; «Была миловидная девушка, а стала не пойми кем. Лет десять возраста себе прибавила с такой массой», — написали они.