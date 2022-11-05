Иосиф Пригожин назвал исполнителей, которые стали заложниками одного хита

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: соцсети 

Музыкальный продюсер оценил российских артистов.

Муж певицы Валерии  - Иосиф Пригожин - рассказал, кто из певцов российского шоу-бизнеса обречен.

По мнению музыкального продюсера, некоторые из артистов скоро забудутся поклонниками.

Например, Светлана Светикова с ее песней «Разве ты не знаешь».

«После этой песни она не подарила поклонникам ни одной новой композиции. Собственно, как и группа «Божья Коровка», прославившаяся только своей композицией «Гранитный камушек»», — отметил Пригожин.

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Такая же участь ждет Элджея с его хитом Cadillac, считает Иосиф Пригожин:

«Других его песен я даже не знаю. Да и, честно говоря, этот бутон давно раскрылся и уже увядает. Нет больше в нем пульса, новых хитов. Он приелся всем давно».

«Большое количество ремейков, образ — все это избито и утомило даже самых ярых фанатов исполнителей такого жанра. Нет у нее будущего, разве что на альтернативных площадках, но точно не на большой сцене», — рассказал продюсер про Инстасамку в беседе с vm.ru.

А вот Клаве Коке и Скриптониту Пригожин предрек долгие годы популярности.

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