«Колю увлажнение»: Елена Блиновская призналась, как поддерживает молодость кожи

Бизнесвумен Елена Блиновская ответила на вопрос поклонников о секрете своей молодости.

Блиновская не побоялась заявить, что регулярно посещает косметолога. При этом знаменитость не пренебрегает уколами красоты.

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