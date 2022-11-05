«Колю увлажнение»: Елена Блиновская призналась, как поддерживает молодость кожи

Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: соцсети

Создательница «Марафона желаний» считает, женщинам в возрасте особенно важно следить за собой.

Бизнесвумен Елена Блиновская  ответила на вопрос поклонников о секрете своей молодости. 

Блиновская не побоялась заявить, что регулярно посещает косметолога. При этом знаменитость не пренебрегает уколами красоты.

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«Я не трогаю щеки, носослезку. Я не закалываю себя филлерами. Да и мимика у меня подвижная, так как это важно для моей внешности. Я делаю минимальный обязательный уход для своего возраста», – отметила в своем микроблоге Блиновская.

Один из фолловеров Блиновской упрекнул Елену в чрезмерном уходе у косметолога.

«Тут я поспорю сильно. Я колю увлажнение, какие-то естественные для моего возраста вещи», – ответила Блиновская.

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