«Колю увлажнение»: Елена Блиновская призналась, как поддерживает молодость кожи

Бизнесвумен Елена Блиновская ответила на вопрос поклонников о секрете своей молодости.
Блиновская не побоялась заявить, что регулярно посещает косметолога. При этом знаменитость не пренебрегает уколами красоты.
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«Я не трогаю щеки, носослезку. Я не закалываю себя филлерами. Да и мимика у меня подвижная, так как это важно для моей внешности. Я делаю минимальный обязательный уход для своего возраста», – отметила в своем микроблоге Блиновская.
Один из фолловеров Блиновской упрекнул Елену в чрезмерном уходе у косметолога.
«Тут я поспорю сильно. Я колю увлажнение, какие-то естественные для моего возраста вещи», – ответила Блиновская.