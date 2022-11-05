«Она всегда снимает трубку»: как сбежавшая в Израиль Пугачева общается с коллегами

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press 

За Примадонну заступилась Ольга Кормухина.

После переезда в Израиль Алла Пугачева столкнулась с волной негатива. Многие коллеги по шоу-бизнесу раскритиковали ее за то, что она не поддержала родную страну в сложное время.

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Однако нашлись и такие, которые не стали ругать Примадонну. В их числе оказалась Ольга Кормухина. Певица отметила, что у Аллы Борисовны есть много хороших качеств. Например, она всегда старается помогать коллегам в сложных ситуациях. 

«Она всегда снимает трубку. Всегда. И таких людей в нашем эстрадном цеху всего несколько. Алла Борисовна никогда ни с какими вопросами никого не отправляет к помощникам, все решает сама», — рассказала артистка.

Кормухина вспомнила, как однажды сама обращалась к Пугачевой за помощью. Это было после смерти Татьяны Николаевны Маркович. Тогда Алла Борисовна быстро решила вопрос о предоставлении заслуженному деятелю искусств РФ места на Троекуровском кладбище. 

«Она меня выслушала молча — не проронила ни слова в ответ. Через пять минут перезвонила и дала нужный номер. И выделили даже два места — для Татьяны Маркович и ее супруга», — поделилась Кормухина.

По материалам Sobesednik.com.

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