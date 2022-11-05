«Она всегда снимает трубку»: как сбежавшая в Израиль Пугачева общается с коллегами

После переезда в Израиль Алла Пугачева столкнулась с волной негатива. Многие коллеги по шоу-бизнесу раскритиковали ее за то, что она не поддержала родную страну в сложное время.

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Однако нашлись и такие, которые не стали ругать Примадонну. В их числе оказалась Ольга Кормухина. Певица отметила, что у Аллы Борисовны есть много хороших качеств. Например, она всегда старается помогать коллегам в сложных ситуациях.