Стринги тянет до ушей: Клава Кока в купальнике устроила проверку на прочность своей зоне бикини

Певица Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, - устроила себе четырехдневный отпуск сразу после презентации нового клипа на песню «Не со мной», премьера которой прошла недавно. Она работала не покладая рук круглыми сутками и теперь заслужила отдых.

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Вместе с младшей сестрой она улетела в Стамбул. И первым делом отправилась в SPA. Чтобы порадовать подписчиков, которые очень просили фото в купальнике, Кока позировала в бассейне в своем бикини с психоделической расцветкой. В кадре певица зачем-то стала тянуть стринги выше линии бедер. Видимо, устроила знатную проверку на прочность своей зоне бикини, предположил кто-то из подписчиков.