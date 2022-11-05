«Всегда внушаю»: Бородина призналась, что говорит дочерям про их отцов

Бывшая возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова – Ксения Бородина – вспомнила историю взаимоотношений с родным отцом.

Ксения долгие годы держала обиду на папу. И только после его смерти осознала, как ей не хватало любви со стороны отца. Бородина не хочет, чтобы ее дети испытали подобное.

«Я очень хочу, чтобы мои девочки тоже были любимыми своими папами. Всем сердцем верю, что так и есть. Никогда не говорю плохо, всегда внушаю им, что они любимы их отцами. И вы так делайте, даже если их отцы не видят их часто и не проводят много времени с ними. Это важно для их будущего», – написала Бородина в своем микроблоге.