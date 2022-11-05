С Гузеевой на Скабееву: Харламов унизил телеведущую на всю страну

Сам Харламов уже успел пошутить по этому поводу. А также оторвался перед тем, как хлопнуть дверью. В новом выпуске комедийного шоу он порассуждал об амурских тиграх, а точнее о причине их вымирания.

«Что интересного в амурских тиграх? Они даже сами себе неинтересны, поэтому они и не размножаются, им неинтересно это делать! Наверное, сидят, Скабееву смотрят. А после Скабеевой размножаться не хочется вообще», - выдал Харламов.

Оскорбив и унизив телеведущую «России 1» Ольгу Скабееву на всю страну, Харламов едва ли поспешит извиняться. Ведь до этого он много лет высмеивал другую коллегу – Ларису Гузееву с Первого канала.