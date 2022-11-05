«Сегодня 35»: Павел Прилучный показал архивный снимок в день рождения

Бывший муж актрисы Агата Муцениеце – Павел Прилучный – разместил в личном микроблоге кадр времен молодости. Таким способом артист вспомнил, какой жизненный путь уже прошел.

Прилучный празднует пятого ноября 35-летие. В честь этого события Павел пересмотрел архивы и опубликовал свое давнее изображение.

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