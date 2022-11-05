«Сегодня 35»: Павел Прилучный показал архивный снимок в день рождения

Бывший муж актрисы Агата Муцениеце – Павел Прилучный – разместил в личном микроблоге кадр времен молодости. Таким способом артист вспомнил, какой жизненный путь уже прошел.
Прилучный празднует пятого ноября 35-летие. В честь этого события Павел пересмотрел архивы и опубликовал свое давнее изображение.
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Павел Прилучный в молодости. Фото: соцсети
«Этому парню на фото сегодня 35 лет. Спасибо, что со мной», – подписал снимок Прилучный.
Поклонники восхитились актером на фото. Они поздравили Прилучного с круглой датой:
«Фото классное, а тебе здоровья!», «С днем рождения, талантище!», «С праздником, Павел!».