Lady in red: Ирина Пегова в облегающем наряде подчеркнула выдающиеся формы

Актриса Ирина Пегова всегда много работает. Но старается регулярно устраивать себе отдых, организуя его то у себя на малой родине, то посещая культурные заведения в столице. Накануне выдался праздничный выходной, и провела его звезда «Пищеблока» в Большом театре.

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В свет актриса вышла в красном облегающем платье, подчеркнувшем все ее пышные формы, а также стройные ноги. Вечерний образ Пегова дополнила распущенными локонами и ярко-красной помадой. Селфи из театра звезда показала подписчикам, и они пришли в неподдельный восторг от любимицы.