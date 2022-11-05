Заботливая бабушка: Валерия в блузке модного цвета посетила семейный праздник вместе с внучкой

Исполнительницу Валерию пригласили на день рождения сестры Лианы Шульгиной. Во время семейных посиделок знаменитость продемонстрировала яркий лук и восхитилась своей внучкой.
Валерия выбрала для праздника шелковую блузку цвета фуксии. К ней певица добавила черные строгие брюки.
Вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным Валерия запечатлелась возле праздничного стола. Рядом с ними позировали виновница торжества Алекса Волкова и ее мама – Вера Волкова. Родительница невестки держала на руках внучку Валерии.
Селин в белом платье и с бантиком на голове рассмешила всех родственников за праздничным столом.
Валерия с семьей. Фото: соцсети
Напомним, ранее Лиана Шульгина поздравила младшую сестренку Алексу с денем рождения.