Показал половой орган: Садальский обвинил Баскова в оскорблении инвалидов

Актер Станислав Садальский сообщил, что Николай Басков в программе «Ну-ка, все вместе!», которую ведет не первый сезон, нанес оскорбление людям с ограниченными возможностями. Речь идет о его привычке складывать руки определенным образом. И Садальский разъяснил, что к чему.

«В Москве множество глухонемых... и они очень обижаются, когда Коля Басков делает руки так… Этот жест на языке глухих означает (матерно) - женский половой орган. Можно Коле так больше не делать? - обратились ко мне слабослышащие. Хочу, чтобы к их мнению прислушалось руководство ТВ», - написал Садальский в Telegram.

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Басков наверняка делает такой жест по незнанию. Да и по сути, теперь оскорбляет им не только глухонемых – ведь телезрители благодаря Садальскому в курсе, что сие означает.