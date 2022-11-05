Новости шоу-бизнеса: Боня назвала Киркорова чмом, Духова высказалась о конфликте с Пугачевой, третья беременность МакSим

Боня назвала Киркорова чмом
Конфликт между Викторией Боней и Филиппом Киркоровым не утихает. Очередной раунд – и воспитанница «Дома-2» держит удар: она солидарна с характеристикой артиста, которую ему дали ее подписчики:
«Люди, как вам не стыдно! Не смейте называть Киркорова Филей! Миллионы поклонников любят этого артиста – талантливого, умного, доброго, по-настоящему интеллигентного пса из «Спокойной ночи, малыши», а вы его именем это чмо дергающееся называете», - процитировала Боня анонима.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Духова объяснила скандал с Пугачевой
«Что же вы мою доченьку обижаете?» - спросила Пугачева, когда посмотрела концерт шоу-балета Todes, в котором у ее дочери Орбакайте было всего 7 номеров. Из-за этой фразы по сей день люди считают, что между Примадонной и руководителем коллектива Аллой Духовой был конфликт. На самом деле, певица это все произнесла шутя, уверяет Духова.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Беременность МакSим
Певица МакSим спровоцировала слухи о третьей беременности. Пресса подхватила новость после того, как поклонники рассмотрели у нее увеличившийся живот. Однако, представитель звезды поспешила прокомментировать обсуждаемое: информация не соответствует действительности.
Киркоров улетел с детьми из России
На фоне не прекращающихся скандалов, в которые то и дело попадает Филипп Киркоров, он решил исчезнуть из страны. Взяв сына и дочь, певец покинул Россию. Об это он сам сообщил поклонникам в Сети. Мол, отпуск, каникулы - самое время расслабиться. Тем временем, страсти вокруг его оскорбительных выпадов не утихают.