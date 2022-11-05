Новости шоу-бизнеса: Боня назвала Киркорова чмом, Духова высказалась о конфликте с Пугачевой, третья беременность МакSим

Беременность МакSим

Певица МакSим спровоцировала слухи о третьей беременности. Пресса подхватила новость после того, как поклонники рассмотрели у нее увеличившийся живот. Однако, представитель звезды поспешила прокомментировать обсуждаемое: информация не соответствует действительности.

Киркоров улетел с детьми из России

На фоне не прекращающихся скандалов, в которые то и дело попадает Филипп Киркоров, он решил исчезнуть из страны. Взяв сына и дочь, певец покинул Россию. Об это он сам сообщил поклонникам в Сети. Мол, отпуск, каникулы - самое время расслабиться. Тем временем, страсти вокруг его оскорбительных выпадов не утихают.