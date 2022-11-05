«Невозможно быть везде и вся профессиональной»: найдена причина странного поведения Тодоренко

Регина Тодоренко этим летом стала мамой во второй раз. Звезда практически сразу же вернулась к работе и теперь носит грудничка даже на съемки, делая перерывы для кормления в гримерке.

Причем, Тодоренко не отказывается ни от какой из своих работ. Она даже снялась в сериале, премьера которого вот-вот состоится онлайн. А на днях показала свое расписание на ноябрь, в котором нет ни дня выходного. При этом, настроение и состояние звезды оставляют желать лучшего – она постоянно плачет, срывается и жалуется подписчикам. Психолог Яна Лейкина объяснила причину: у Тодоренко выгорание.

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Заработала себе выгорание Регина отсутствием отдыха. Ведь она даже не сделала паузу после рождения второго сына, а сразу приступила к работе. На самотек такое пускать нельзя, ситуация с самочувствием будет лишь ухудшаться.

«Нужно научиться правильно распределять силы и время и понять, что нас заставляет приносить себя в жертву успеху или обязательствам», — рассказала психолог «Пятому каналу».

Тодоренко срочно нужен отпуск, настаивает психолог. И его нужно провести качественно. И от детей тоже нужно отдыхать.

«Важно, когда мы формируем у наших детей надежную привязанность. При этом как у детей, так и у мамы должно быть свободное пространство. Это большая работа быть хорошей мамой, невозможно быть везде и вся профессиональной», - заметила эксперт.