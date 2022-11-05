Все кончено: молодая жена Игоря Николаева сообщила печальную новость

В своем микроблоге Проскурякова сообщила печальную новость. Проект, в котором она снималась, завершился, все осталось позади. И теперь она очень грустит и переживает.

«Главная роль, замечательный режиссер, потрясающий оператор, любимые и яркие партнеры на площадке и слаженная профессиональная съемочная группа - это счастье для актера», - написала жена Николаева.

С началом актерской карьеры Проскурякова не оставила сцену, а продолжает выступать. Также она воспитывает маленькую дочку от композитора. А вот с самим Николаевым, по слухам, она близка к разводу – в последнее время в СМИ все чаще появляются подобные сообщения.