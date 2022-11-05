Менемен от звезды: муж Бабкиной научил, как готовить турецкую яичницу

В микроблоге Гор научил фолловеров, как правильно готовить турецкую яичницу. С некоторой обидой за нее он указал, что шакшуку распиарили невероятно, а вот менемен или дзвадзех его подписчики едва ли знают. И поспешил устранить эту несправедливость.

«Менемен. Для него используют чугунную сковороду, ну в нашем случае, можно отыскать у дедули чугунный утюг и сделать на нем! Берем какую-нибудь вяленную или копченую колбасу, нарезаем кусочками, обжариваем добавляем томаты без кожуры (кожура идеально снимается, если томат опустить в кипящую воду на 10-15 сек) доводим до состояния каши и вливаем 3 яйца перемешиваем и жарим», - научил Гор публику.

Он показал результат своего поварского труда. Люди поблагодарили артиста за рецепт.