«За горящую любовь»: новый бойфренд Асмус публично обратился к актрисе

Новый бойфренд Кристины Асмус, актер театра им.Ермоловой Роман Евдокимов, публично обратился к своей избраннице. В своем микроблоге он рассказал, что впервые за 6 лет после окончания института вышел на подмостки. В том числе, благодаря своей пассии.
Оказалось, что Евдокимов попал в состав спектакля Леди Макбет» на роль Сергея. И очень этому обрадовался. Переполненный благодарностью, он обратился к Асмус с теплыми словами.
«Спасибо, Кристина, за невероятную поддержку во всем: за репетиции в ущерб сну и отдыху, за 300% включенность, за перфекционизм и горящую любовь к делу, за готовность отдавать все свое время, чтобы у меня получилось. За твое терпение и доброту. Я безумно это ценю», - написал актер.
Пара начала встречаться не так давно. Сама Асмус уже демонстрировала отношения с Евдокимовым в своих соцсетях.