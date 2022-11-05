«За горящую любовь»: новый бойфренд Асмус публично обратился к актрисе

Оказалось, что Евдокимов попал в состав спектакля Леди Макбет» на роль Сергея. И очень этому обрадовался. Переполненный благодарностью, он обратился к Асмус с теплыми словами.

«Спасибо, Кристина, за невероятную поддержку во всем: за репетиции в ущерб сну и отдыху, за 300% включенность, за перфекционизм и горящую любовь к делу, за готовность отдавать все свое время, чтобы у меня получилось. За твое терпение и доброту. Я безумно это ценю», - написал актер.

Пара начала встречаться не так давно. Сама Асмус уже демонстрировала отношения с Евдокимовым в своих соцсетях.