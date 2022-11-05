Все-таки простила: Бородина побывала на могиле отца и показала, как он похоронен

Ксения Бородина улетела с дочками в отпуск в Грузию. И в соцсетях показывает, как проводит время в Тбилиси и его окрестностях. Минувшим днем ведущая «Дома-2» навестила могилу отца и показала, как она выглядит.

«Мой папа был езид. Родился в Тбилиси и умер тоже тут. Долго жил в Москве, но когда заболел, его привезли сюда и тут его похоронили. Он умер в 2018 году, ему было 78 лет», - рассказала телезвезда.

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К слову, с отцом Бородина никогда не жила – он ушел из семьи спустя год после того, Ксения появилась на свет. Она затаила такую обиду на родителя, что мечтала как можно скорее сменить его фамилию «Амоева» на мамину девичью «Бородина». В 18-летие она это сделала. Судя по тому, что звезда пришла на могилу отца, она его все-таки простила.