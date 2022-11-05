«С именем Верка пророчили профессию стрелочницы»: Брежнева вспомнила о своей специальности

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева, урожденная Галушка, рассказала подписчикам, что на один из ноябрьских выпадает профессиональный праздник, имеющий к ней отношение. Звезда училась в железнодорожном вузе, а 4 ноября в ее родной стране – День железнодорожника.

«С именем Вера (Верка) мне пророчили профессию либо проводницы, либо стрелочницы. Хотя я училась на экономическом факультете. Меня всегда это забавляло. И все потому, что училась в ДГТУЖТ Днепропетровский государственный университет железнодорожного транспорта. Где на первом курсе рассчитывала тормозной путь локомотива», - рассказала звезда подписчикам.

Сама она по профессии не работала ни дня. Потому что еще во время учебы оказалась в нужное время в нужном месте и прошла кастинг в группу «ВИА Гра», став певицей.