Вот чем зацепила Гарика: пассия Харламова блеснула упругой фигурой в кроп-топе и мини-шортиках

Актриса из комедии «Гусар» Катерина Ковальчук давно встречается с комиком Гариком Харламовым. Пара, однако, светится вместе редко, зато названая свекровка с избранницей своего сына видится довольно часто.

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Сама Ковальчук часто посещает спортзал, где занимается растяжкой. И при возможности демонстрирует успехи, которых уже достигла. На сей раз она продемонстрировала свою подтянутую упругую фигуру в кроп-топе и шортах.

Миниатюрный комплект красиво подчеркнул достоинства спортивной фигуры Ковальчук. Покрасовавшись перед камерой, звезда опубликовала кадры в соцсети, взбудоражив подписчиков.