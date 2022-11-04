Воля спелся с Бебуришвили на Comedy Club: «Как Харлашка, только бесплатно»

Павел Воля отметился на сцене Comedy Club с новым соведущим Андреем Бебуришвили. При этом муж гимнастки Ляйсан Утяшевой не упустил момента, чтобы исподтишка подколоть давнего приятеля, вспомнив про Гарика Харламова.

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Кстати, Бебуришвили чувствовал себя на сцене Comedy Club также уверено, как и другие резиденты проекта. Ни капли смущения или волнения. Юморист ссыпал остротами и искрометными шутками под одобрительный гул тех, кто присутствовал на съемках шоу.

«У нас не то, что замена ведущего, Харлашечка приболел, он сейчас у телевизора смотрит. Харлашка, выздоравливай как можно быстрее. В конце концов, настало время новых ведущих», — подметил комик.

Первый выпуск в обновленном составе прошел легко. Похоже, что Павел Воля успел спеться с Бебуришвили.

«Все то же самое, как Харлашка, только бесплатно», — подмигивал юморист.

По материалам «СтарХит»