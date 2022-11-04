«Обезьянка! На папиной шее повисла»: Эмин прижал к себе дочку Афину от Гавриловой

Эмин слывет заботливым отцом. Певец и сольную карьеру строить успевает, и с детьми время проводить. У артиста есть сыновья Али и Микаил от первой жены Лейлы Алиевой. В браке с моделью Аленой Гавриловой на свет появилась дочка Афина.

В своем микроблоге Эмин поделился свежим фото, умилив своих поклонников. Певец прижал к себе малютку-дочку, которая повисла у него на шее. Артист успел расстаться с Аленой Гавриловой, а потом снова сойтись. Пока влюбленные демонстрируют семейную идиллию.

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