Невероятная: Пынзарь покрасовалась в обтягивающем платье-морской волне со шлейфом на фотосессии в Турции

Дарья Пынзарь

Дарья Пынзарь. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась кадрами бекстейджа.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь поразила поклонников, поделившись в соцсетях невероятной красоты кадрами.

Блондинка устроила фотосессию, показав небольшой бекстейдж.

«У меня сегодня была невероятная фотосессия. Не откладывайте фотосессии - сходите обязательно! Ведь моложе, чем сегодня, мы уже не будем. И это такая память», - призвала подписчиков Дарья Пынзарь.

Место, в котором проходили съемки, Даша Пынзарь не рассекретила. Очевидно лишь одно - это где-то в Турции.

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Облаченная в платье цвета морской волны со шлейфом, Дарья Пынзарь позировала на фоне древностей. Стены контрастировали с ее образом, придавая особый шарм.

«Как красиво! Такое платье! Вы великолепны, Даша», «Красивая и цвет платья прекрасный», «Какая шикарная женщина», «Шикарный образ! Цвет, контраст, место, которое вы, Даша, украсили», - восторженно отреагировали на кадры поклонники Дарьи Пынзарь.

Дарья Пынзарь на фотосессии. Фото: скрин соцсети

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