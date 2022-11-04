Невероятная: Пынзарь покрасовалась в обтягивающем платье-морской волне со шлейфом на фотосессии в Турции

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь поразила поклонников, поделившись в соцсетях невероятной красоты кадрами.

Блондинка устроила фотосессию, показав небольшой бекстейдж.

«У меня сегодня была невероятная фотосессия. Не откладывайте фотосессии - сходите обязательно! Ведь моложе, чем сегодня, мы уже не будем. И это такая память», - призвала подписчиков Дарья Пынзарь.