«Это вы маме будете кофе делать?»: Арзамасова подловила, как Авербух с маленьким сыном хозяйничают на кухне

Лиза Арзамасова и Илья Авербух

Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети

Левушка вместе с папой научился управляться с настоящей кофе-машиной.

У звездной пары Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха подрастает сын Лева, малышу в августе исполнился годик.

Наследник Арзамасовой и Авербуха растет смышленым мальчиком. Об этом можно судить по видео, которым Лиза Арзамасова поделилась в микроблоге.

Она засняла, как Левушка под руководством папы Ильи Авербуха готовит кофе в кофе-машине.

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В кадре отец и его сын на кухне открывают шкаф.

«Это вы маме будете кофе делать? Ладно!» - согласилась Лиза Арзамасова.

Лева уверенно достает из шкафа красивый белый бокал и держит его крепко в своих ручках. Илья Авербух хвалит сына и подносит его к кофе-машине.

«Нажимаем кнопочку дальнюю сначала. Давай», - советует Илья Авербух.

Лева выполняет рекомендации отца и аппарат включается.

 

Затем кофе наливается в чашечку. Звездное семейство радуется успеху Левы. Илья Авербух подбрасывает сына. Малыш очень доволен - мама не осталась без кофе.

«Получилось, получилось!» - радостно скандируют Авербух и Арзамасова.

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