«Это вы маме будете кофе делать?»: Арзамасова подловила, как Авербух с маленьким сыном хозяйничают на кухне

У звездной пары Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха подрастает сын Лева, малышу в августе исполнился годик.

Наследник Арзамасовой и Авербуха растет смышленым мальчиком. Об этом можно судить по видео, которым Лиза Арзамасова поделилась в микроблоге.

Она засняла, как Левушка под руководством папы Ильи Авербуха готовит кофе в кофе-машине.

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В кадре отец и его сын на кухне открывают шкаф.