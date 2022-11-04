«Это вы маме будете кофе делать?»: Арзамасова подловила, как Авербух с маленьким сыном хозяйничают на кухне

У звездной пары Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха подрастает сын Лева, малышу в августе исполнился годик.
Наследник Арзамасовой и Авербуха растет смышленым мальчиком. Об этом можно судить по видео, которым Лиза Арзамасова поделилась в микроблоге.
Она засняла, как Левушка под руководством папы Ильи Авербуха готовит кофе в кофе-машине.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
В кадре отец и его сын на кухне открывают шкаф.
«Это вы маме будете кофе делать? Ладно!» - согласилась Лиза Арзамасова.
Лева уверенно достает из шкафа красивый белый бокал и держит его крепко в своих ручках. Илья Авербух хвалит сына и подносит его к кофе-машине.
«Нажимаем кнопочку дальнюю сначала. Давай», - советует Илья Авербух.
Лева выполняет рекомендации отца и аппарат включается.
Затем кофе наливается в чашечку. Звездное семейство радуется успеху Левы. Илья Авербух подбрасывает сына. Малыш очень доволен - мама не осталась без кофе.
«Получилось, получилось!» - радостно скандируют Авербух и Арзамасова.