Мулаты – как папа: Юлия Ефременкова из «Дома-2» случайно засветила личико одного из сыновей-близнецов

Мондезир и Юлия Ефременкова

Мондезир и Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница проекта Юлия Ефременкова рассекретила экзотическую внешность малышей.

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в День народного единства сделала подарок всем своим поклонникам.

Молодая мама показала личико одного из сыновей-близнецов в телеграм-канале. Юлия Ефременкова записала видео с участием Мондезира, укачивающего малыша, и забыла прикрыть кроху смайликом.

Хотя, не исключено, что она могла сделать это специально.

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Приблизив кадр, можно отлично рассмотреть грудного младенца, положившего голову на плечо своему отцу.

У мальчика курчавые волосы и темные кожа. Очевидно, что сыновья-близнецы Юлии Ефременковой унаследовали внешность своего отца Мондезира, который родился в Конго. Мальчики - мулаты, как и их папа.

Мондезир с одним из сыновей-близнецов. Фото: скрин соцсети

Напомним, сыновья-близнецы Мондезира и Юлии Ефременковой появились на свет 22 сентября. Молодые родители пока не озвучили имена наследников и не показали их лиц, но дали понять, что близки к этому.

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