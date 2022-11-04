Мулаты – как папа: Юлия Ефременкова из «Дома-2» случайно засветила личико одного из сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в День народного единства сделала подарок всем своим поклонникам.

Молодая мама показала личико одного из сыновей-близнецов в телеграм-канале. Юлия Ефременкова записала видео с участием Мондезира, укачивающего малыша, и забыла прикрыть кроху смайликом.

Хотя, не исключено, что она могла сделать это специально.

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