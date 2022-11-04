Мулаты – как папа: Юлия Ефременкова из «Дома-2» случайно засветила личико одного из сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в День народного единства сделала подарок всем своим поклонникам.
Молодая мама показала личико одного из сыновей-близнецов в телеграм-канале. Юлия Ефременкова записала видео с участием Мондезира, укачивающего малыша, и забыла прикрыть кроху смайликом.
Хотя, не исключено, что она могла сделать это специально.
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Приблизив кадр, можно отлично рассмотреть грудного младенца, положившего голову на плечо своему отцу.
У мальчика курчавые волосы и темные кожа. Очевидно, что сыновья-близнецы Юлии Ефременковой унаследовали внешность своего отца Мондезира, который родился в Конго. Мальчики - мулаты, как и их папа.
Мондезир с одним из сыновей-близнецов. Фото: скрин соцсети
Напомним, сыновья-близнецы Мондезира и Юлии Ефременковой появились на свет 22 сентября. Молодые родители пока не озвучили имена наследников и не показали их лиц, но дали понять, что близки к этому.