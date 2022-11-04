«Всему есть конец. Терпению тоже»: Юлия Салибекова оправдалась за мат сыновей в адрес их отца

В эфир «Дома-2» вышла запись программы с Лобным, во время которого Тигран Салибеков обнародовал голосовые сообщения, присланные ему женой. Звук записали сыновья Тиграна Салибекова, мальчики ругаются матом на отца.
И хоть Юлия Салибекова ранее уже объясняла, что это была реакция детей на поведение Тиграна, который оскорблял ее при сыновьях, на Юлию после эфира обрушился жуткий хейт.
Она тут же взяла слово и напомнила, что так ругаться детей научил их же отец. Тиграна Юлия обозвала нарциссом, который не может дать своим сыновьям любовь и заботу, а вместо этого подставляет их и обижает их мать.
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«Сейчас все накинулись на меня с осуждениями, но прежде, чем писать и говорить, наденьте мою обувь и пройдите мой путь! Только те, кто прошел, понимают, что происходит. И если вам так жалко стало плачущего нарцисса, он жалеет только себя и думает только о себе , подставляя своих детей, которые не видят и не чувствуют его любви, вместо того, чтобы дать им любовь, заботу и участие, тогда можете его пожалеть.
Меня жалеть не надо, у меня все хорошо, и если я 8 месяцев молчала и пыталась договориться, а сейчас «дала по жопе», я не стала от этого другой, просто всему есть конец. Терпению тоже», - написала Юлия Салибекова в микроблоге.