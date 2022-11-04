«Всему есть конец. Терпению тоже»: Юлия Салибекова оправдалась за мат сыновей в адрес их отца

В эфир «Дома-2» вышла запись программы с Лобным, во время которого Тигран Салибеков обнародовал голосовые сообщения, присланные ему женой. Звук записали сыновья Тиграна Салибекова, мальчики ругаются матом на отца.

И хоть Юлия Салибекова ранее уже объясняла, что это была реакция детей на поведение Тиграна, который оскорблял ее при сыновьях, на Юлию после эфира обрушился жуткий хейт.

Она тут же взяла слово и напомнила, что так ругаться детей научил их же отец. Тиграна Юлия обозвала нарциссом, который не может дать своим сыновьям любовь и заботу, а вместо этого подставляет их и обижает их мать.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».