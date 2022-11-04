«А чего меня забыли?»: Сосо Павлиашвили затаил обиду на артистов, исполнивших без него хит SHAMANa «Встанем»

Среди тех, кто отреагировал на видео и оставил свои комментарии в микроблоге Ларисы Долиной оказался и известный вокалист Сосо Павлиашвили. Он дал понять, что обижен на то, что его не позвали в это проект

«А чего меня забыли? Я камнями не кидаюсь…и не матерюсь во время записи», - написал в комментариях Сосо Павлиашвили.

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