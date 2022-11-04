«А чего меня забыли?»: Сосо Павлиашвили затаил обиду на артистов, исполнивших без него хит SHAMANa «Встанем»

Известная певица Лариса Долина, вслед за Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом SHAMAN, разместила в микроблоге видео на его песню «Встанем».
Лариса Долина сообщила, что вместе с другими вокалистами приняла участие в проекте ко Дню народного единства.
«Я, Надежда Бабкина, Олег Газманов, Николай Басков, Григорий Лепс, Александр Маршал, Стас Михайлов, Николай Расторгуев, Сергей Лазарев, продюсерский центр Игоря Матвиенко при поддержке «Российской музыкальной ассоциации», SHAMAN, Зара, Ая (гр. Город 312), Виктория Дайнеко, Александр Ф. Скляр приняли участие в проекте ко Дню народного единства.
Этим проектом наши артисты показывают, что наша культура – это отражение мыслей и чаяний огромной многонациональной страны, которая чтит и поддерживает своих героев», - написала Лариса Долина.
Среди тех, кто отреагировал на видео и оставил свои комментарии в микроблоге Ларисы Долиной оказался и известный вокалист Сосо Павлиашвили. Он дал понять, что обижен на то, что его не позвали в это проект
«А чего меня забыли? Я камнями не кидаюсь…и не матерюсь во время записи», - написал в комментариях Сосо Павлиашвили.
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Но уже следующей фразой Сосо Павлиашвили дал понять, что зла не держит, а от задумки в восторге.
«Песня шикарная. Поздравляю от души», - добавил Сосо Павлиашвили.
Сосо Павлиашвили. Фото: скрин соцсети