«Испанцы, поди, слюной брызжут!»: Ани Лорак в топике с рельефным прессом щегольнула на пирсе

Ани Лорак нашлась в Испании. Певица поделилась свежим фото, намекнув, что за границей она чувствует себя как дома. Артистка прогуливается по пирсу, ловя восхищенные взгляды местных знойных мачо.
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Так, поп-дива заметно постройнела, на побережье они позировала в топике, сверкнув рельефным прессом. Образ певицы дополнили джинсы «варенки» и удлиненный жакетик. При этом поклонники не заметили на лице обычно сияющей певицы и тени улыбки. Так ли довольна своей поездкой поп-дива? Или же она скучает по дому.
Ани Лорак отдыхает в Испании. Фото: личный архив
«Вода придает мне силы… Здесь я чувствую себя дома», - отметила певица.
Оказывается Ани Лорак уехала в Испанию. Ждать ли звезду на отечественной сцене, пока не понятно. Сама певица отмалчивается.
«Испанцы, поди, слюной брызжут!», «Постройнела-то как, хорошенькая!», «Фигурка ладная», «Так вот куда уехала! Ну понятно», «Как дома? Точно??», «Погодка кайф», «Стройняшка», - пишут фолловеры.