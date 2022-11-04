«Испанцы, поди, слюной брызжут!»: Ани Лорак в топике с рельефным прессом щегольнула на пирсе

Ани Лорак нашлась в Испании. Певица поделилась свежим фото, намекнув, что за границей она чувствует себя как дома. Артистка прогуливается по пирсу, ловя восхищенные взгляды местных знойных мачо.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, поп-дива заметно постройнела, на побережье они позировала в топике, сверкнув рельефным прессом. Образ певицы дополнили джинсы «варенки» и удлиненный жакетик. При этом поклонники не заметили на лице обычно сияющей певицы и тени улыбки. Так ли довольна своей поездкой поп-дива? Или же она скучает по дому.