«Он предпочитает поцелуи реверансам»: дочь сэра Пола Маккартни рассмешила Карла III

Карл III, Риши Сунак и Стелла Маккартни

Карл III, Риши Сунак и Стелла Маккартни. Фото: Global Look Press

Знаменитый модельер встретилась с королем и премьер-министром в Букингемском дворце.

51-летний английский модельер Стелла Маккартни 4 ноября побывала на приеме в Букингемском дворце и впервые встретилась с новым королем Карлом III после того, как он заменил на этой должности свою мать Елизавету II.

Дочь сэра Пола Маккартни поприветствовала монарха, чмокнув его в обе шеки.

«Ваше Величество, я уже и не знаю, что мне делать. Думаю, сейчас я должна сделать это»,

сказала модельер и, отступив назад, изобразила реверанс.

Король, которому это показалось забавным, рассмеялся. По левую руку от него сверкал белозубой улыбкой недавно назначенный премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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Обсуждая эту встречу на просторах Интернета, некоторые британцы подшучивают над новоиспеченным королем.

«Кажется, Его Величество предпочитает поцелуи реверансам»,

- пишет один из подданных.

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