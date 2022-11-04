«Он предпочитает поцелуи реверансам»: дочь сэра Пола Маккартни рассмешила Карла III

51-летний английский модельер Стелла Маккартни 4 ноября побывала на приеме в Букингемском дворце и впервые встретилась с новым королем Карлом III после того, как он заменил на этой должности свою мать Елизавету II.

Дочь сэра Пола Маккартни поприветствовала монарха, чмокнув его в обе шеки.

«Ваше Величество, я уже и не знаю, что мне делать. Думаю, сейчас я должна сделать это»,

сказала модельер и, отступив назад, изобразила реверанс.

Король, которому это показалось забавным, рассмеялся. По левую руку от него сверкал белозубой улыбкой недавно назначенный премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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